傑志1:0小勝標準流浪

昨日港超聯尾場焦點戰，標準流浪坐鎮旺角大球場火併傑志。「藍鳥」憑陳俊樂一箭定江山，小勝1比0，全取3分繼續追趕榜首理文。

陳俊樂上半場入波 流浪有重返球隊的奧利斯把關，新兵杜國榆及上形洋介擔正；傑志則派出迪美路夫擔任箭頭，恩查及回巢的畢頓先列後備。初段流浪較為主動，3分鐘，劉智樂起腳僅高出，隨後金旻奎接應傳中射門，同樣未中目標。23分鐘，流浪幾乎先開紀錄，劉智樂右路勁射，保羅撲出不遠，羅梓駿搶在上形洋介補射前擋出底線。大難不死的傑志踢到34分鐘，更由陳俊樂接應查理史葛角球，頂成1比0完半場。

流浪換邊後力圖收復失地，56分鐘，林衍廷獨闖龍潭後射門，惟角度較正被保羅沒收。其後林堂真直射罰球，又被保羅擋出，金旻奎衝前補射時疑似被傑志球員侵犯，惟ＶＡＲ覆核後未有判罰12碼。比賽末段林衍廷禁區內掃跌恩查，但米基爾操刀被奧利斯捉路撲出，傑志仍能維持1比0勝果，全取寶貴3分。

季中加盟「藍鳥」的拉美治，是役串演左閘仍「交到貨」，多次落腳飛剷令人留下深刻印象，首度出戰聯賽即獲選為全場最佳球員（ＰＯＭ）。這名波斯尼亞守將表示聯賽冠軍為重中之重：「傑志係間大球會，無論咩時候都要攞冠軍，嚟到呢度，就預咗要承受呢啲壓力。」■圖、文：鄧文滔