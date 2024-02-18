均業北區踢少個大埔派夠5蛋

昨日港超聯「新界打吡」，大埔坐鎮大埔運動場鬥均業北區。主隊憑陳肇鈞入球領先半場，易邊後北區有柏度領紅，「綠戰士」再由比迪高、加比爾、馬高斯山度士及盧卡斯建功，淨勝對手5球。

梁志榮：柏度被逐改變戰局

大埔開賽初段主動搶攻，10分鐘馬卡雷拿趁對方後衞解圍不遠，順勢一抽被林駿杰擋出。北區站穩陣腳後反撲，26分鐘林樂勤後腳傳交馬圖斯，後者射門未能考驗謝家榮。40分鐘大埔後防犯錯，肯迪單刀赴會先被「家榮」出迎封走，羅曉聰再笠射亦無功而還。臨完半場李家豪傳中，林駿杰撲出不遠，陳肇鈞門前補中得手，大埔領先一球返更衣室。易邊後僅1分鐘北區迎來壞消息，柏度拉跌單刀的盧卡斯，被罰紅牌離場，之後頓成大埔天下，48分鐘比迪高罰球射成2比0，59分鐘陳肇鈞頭槌頂中柱，加比爾門前執雞成功，4分鐘後，馬高斯山度士混戰下射成4比0，加上盧卡斯補時「埋齋」，「綠戰士」以5比0輕取北區。