香港U23鬥志波頑抗理文

香港U23翼鋒 宏愷志

今日下午另一場港超聯賽事，香港U23於地頭斧山道運動場出擊，挑戰榜首理文。論牌面香港U23無疑輸蝕，惟寄望憑信心及鬥志，發揮主場之利試圖炮製驚喜；「黃黑軍團」新兵李毅凱有望上演地標戰，這位港隊中堅能為理文帶來甚麼變化，值得留意。（周日下午3時開賽）

上場於「賽馬會菁英盃」以0比1僅負港會後，香港U23未來聯賽面對連場硬仗。首循環對碰香港U23曾吞理文5蛋，今日返回斧山道出擊，主教練司徒文俊相信有利己隊：「斧山道個場相對較細，少啲空間畀基華尼頓或艾華頓去爆，希望限制到佢哋發揮。」新加盟的羅焯熙受外借條款約束無緣倒戈，雲天樂及鄭進泓則完成港隊賽事已告歸隊。

曾昭達信李毅凱幫到手 理文季中轉會窗引入李毅凱，主教練曾昭達透露這位新兵是役有望首度披甲，並相信他幫到球隊：「作為一位左腳中堅，『阿凱』嘅經驗同用波能力會為球隊注入新元素。」「達Sir」表示球隊上下都明白聯賽重要性，強調對任何對手都會力爭取勝。陣容方面黃威因傷上陣成疑，至於剛領取特區護照的杜度累積5面黃牌，是役作壁上觀。

理文前鋒 保連奴（右）