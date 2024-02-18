on.cc東網直播 港超聯旗鼓相當之戰 晉峰迎港會力爭上游

晉峰後衞 文智星（左）

今日續有兩場「中銀人壽香港超級聯賽」同步上演，當中晉峰坐鎮青衣運動場迎戰港會。兩隊目前同處聯賽榜下游，港會僅領先對手3分，兩軍為爭取更高排名，戰意毋庸置疑，旗鼓相當下惡鬥難免。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

「粉紅兵團」休戰近3周後，面對同級對手港會，總教練何信賢表示是役不作保留，以贏波做目標，惟他承認球員狀態未足，臨場發揮將成搶分關鍵，同時直指港會不容小覷：「佢哋開始建立自己嘅一套踢法，特別係翼鋒莊文歷，速度好快，踢職業都綽綽有餘。」

龐焯熙盼表現更成熟 復任正選的門將龐焯熙，上場於「賽馬會菁英盃」面對理文，成功保持清白之身，但他卻認為很多方面可以處理得更成熟，希望球隊在新年假後首仗能全取3分：「放完新年假返黎，大家都收拾心情，『阿井』（鄭璟昊）喺呢兩個禮拜都同我哋練咗好多防守，兩位南韓籍中堅默契亦好好。」

港會聯賽首循環曾擊敗晉峰，劉學銘希望己隊能踢得較進取，只要發揮水準，有力搶分甚至贏波：「之前對住晉峰，我哋都係佔優一方，同時身形上有優勢，希望喺死球搵到着數之餘，大家進攻決定可以做好啲。」

溫俊：經驗搭夠添信心 至於同屬中場主力的溫俊（Emmet）直言晉峰球員較為年輕，但深信球隊仍有力周旋到底：「我哋經驗相對比較豐富，而且隊入面班後生仔都準備好幫球隊上陣，希望踢番場好波畀球迷睇。」Emmet又指晉峰球員實力平均，呼籲隊友落場切勿鬆懈。

晉峰門將 龐焯熙 港會中場 劉學銘（左） 港會中堅 菲杜化（右）