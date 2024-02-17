相隔４年！Marco突破計分賽16強

連轟破百擊敗韋爾斯

上月底在德國大師賽比賽期間因眼晴出現「重影」被迫退賽的Marco，回港小休並與家人共度春節後，年初二再踏征途出戰威爾斯公開賽，首圈即以4比3力挫英格蘭球手蘇列迪，而他在次圈保持上佳表現，面對丹尼爾韋爾斯儘管開賽先失頭兩局，但他在第3局開始發力，並一連兩局轟出「破百」的122及113度追平，小休後再連下兩城，以總局數4比2反勝晉級，躋身16強，這也是他自2020年1月的歐洲大師賽後，首次闖入排名賽16強，賽後獲大批粉絲在社交平台上留言祝賀。