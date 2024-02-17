大埔均業北區爆新界打吡

大埔士哥拿 盧卡斯

至於今午另一場港超聯，則為「新界打吡」，大埔坐鎮大埔運動場，鬥均業北區。「綠戰士」為鞏固前列優勢，今場地頭出擊必定搏到盡；至於想爭取在聯賽再嘗贏波滋味的北區，造訪大埔想攞分，就必須使出渾身解數，惡鬥難免。（周六下午3時開賽）

久疏戰陣 梁志榮︰切勿鬆懈 「綠戰士」上場火力全開，以6比0大勝香港U23，為聯賽下半程征途開好局，其中季中加盟的盧卡斯及比迪高，近3場包辦10個入球。大埔去年10月曾在高級組銀牌賽與北區交手，「堅Sir」認為今次於聯賽再碰頭，戰況會非常不同：「北區雖然今季新升班，但陣中球員好多已累積唔少超聯經驗，我會視佢哋為同級對手。」利馬仍有傷在身上陣成疑，至於中場陳曉鋒則已離隊。

均業北區近況不俗，對上5場賽事僅曾1負，但經過農曆新年假期，相隔3周再次比賽，加上面對實力分子大埔，主教練梁志榮提醒球員切勿鬆懈：「大埔整體實力有好大提升，尤其盧卡斯埋門能力，畀前幾季好咗好多，比迪高又係一位技術型球員，我哋一定要盡快攞番比賽感覺同節奏。」值得一提，新援卡爾特納能夠候命。

均業北區萬能Key 林樂勤