冠忠南區蓄銳激鬥東方

冠忠南區射手 積遜

「中銀人壽香港超級聯賽」今午好戲連場，打頭陣有冠忠南區於香港仔運動場擺下擂台迎戰東方。南區抖足超過兩周後再出擊，必定希望在聯賽踢出好表現；且看東方在3位主力停賽下，能否抵禦南區進攻。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

冠忠南區已超過兩星期沒有正式比賽，主教練楊正光認為問題不大：「今季已經試過幾次踢吓又停吓，賽程咁安排都冇辦法，球員要努力適應。」又指對手有幾位主力停賽，有機會採用更進取嘅戰術：「之前對住東方，巴科爾都令球隊好頭痛，但佢嚟緊要停賽，對佢哋進攻一定有影響，而且今場係主場出擊，我哋應該要踢得積極啲。」好消息是古安奴已經復操，能夠候命。

肥彭︰今場要攞足3分 南區本季各項賽事已跟東方交手3次，未嘗1勝，史提芬彭利拿認為今場為「6分波」，但相信如果全隊履行部署，絕對有能力全取3分：「雖然東方早排先踢完場決賽，狀態好唔錯，但我哋呢兩個禮拜都為今場做好多準備，希望大家返到主場踢得好啲，攞晒3分。」

東方上周於「高級組銀牌賽」決賽飲恨不敵傑志，主教練盧比度（Chino）承認球隊士氣難免有影響，但強調球員已收拾心情，準備迎接連場聯賽征途。東方今場受傷、停問題困擾，上場領紅的巴科爾及高素巴耶夫，以及累積黃牌數的丹尼爾都要停賽，Chino表示要以殘陣迎戰強敵南區，比賽只會更加困難：「球員知道作客南區會好難踢，3位球員停賽情況下，我哋預咗要捱打，希望年輕球員可以擔大旗。」

鐘樂安要額外提防艾華 早前代表港隊出戰省港盃的東方中堅鐘樂安（Leon），就形容代表隊的比賽氣氛與球會賽有極大差別，令他累積了寶貴經驗。Leon也提到踢省港盃期間，酒店室友正是南區前鋒艾華，並透過那次相處機會更加了解對方：「場外艾華好好人，場內佢係速度好高嘅球員，喺香港累積咗豐富比賽經驗，對付佢要額外小心，我哋依家返到各自球會，相信雙方為贏呢場波都會戰意十足，希望可以全取3分。」

東方中堅 黃浩然