港台電視32╳on.cc東網同步免費直播搶分大鬥法 標準流浪鍊盡挑戰傑志

今日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，於旺角大球場上演一場好戲碼，由標準流浪鬥傑志。剛捧走「高級組銀牌」冠軍的「藍鳥」，今場勢必繼續乘勝追擊；惟流浪下半季陣容變動不少，為收窄與前列差距，同樣絕不會留力，大戰一觸即發。（港台電視32及on.cc東網周六晚6時同步免費直播）

流浪早前簽入了上形洋介，總監李輝立（Philip）指他與另一新兵奧利斯，同樣已趕及註冊，又直言對這名日本射手抱一定期望：「之前兩個前鋒試用完發覺唔適合，暫時睇過上形洋介練波一、兩日，佢係有質素，偏向技術型，近幾年又喺J3入過咁多波，數據冇得呃人。」作為龍年首場賽事，Philip希望球隊可以踢出好表現，並把握傑志球員或出現疲態下，爭取創造奇迹。

劉智樂讚上形洋介好易夾 今季各項賽事已攻入9球的前鋒劉智樂，早前為港隊出戰省港盃次回合，他指自己目前狀態不俗，亦沒有傷病，有信心面對「藍鳥」能夠延續好表現：「今季試過和同贏傑志，相信只要做好部署，一人走多步，今場一定會好精彩，自己就想入波幫球隊贏波。」提到新加盟的前線拍檔上形洋介，「樂仔」則對他讚不絕口：「呢個新前鋒好好夾，唔擔心會融合唔到，意識技術射術都唔錯。」

保羅︰要小心流浪打反擊 傑志早前在「高級組銀牌」決賽激鬥120分鐘才險勝東方，順利衞冕，但暫代主教練金東進（Kim）認為發揮未如理想，今場要盡快調整，目標全取3分。惟Kim承認球員體能或成最大隱憂：「啱啱踢足120分鐘，今場會有啲輪換，同埋我哋嚟緊要9日3戰，點樣保留球員體力好重要。」陣容方面，上場領紅的艾里奧需要坐波監，費蘭度則因傷肯定缺陣。

門將保羅養傷近3個月後，上場銀牌決賽終於復出，他坦言狀態仍有待提升。對比之前3次交手，流浪如今加入了多名新球員，保羅相信今場比賽會截然不同，又強調要小心對手的反擊：「要提防伊巴謙，佢速度好快，同埋唔好咁輕易畀人放到過頭波。」