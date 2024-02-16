200自奪金！何詩蓓創香港歷史

「超級女飛魚」何詩蓓再創香港游泳歷史，昨日凌晨於多哈舉行的世界游泳錦標賽女子200米自由泳決賽中，以1分54秒89力壓群雌，奪得個人首面長池世界賽金牌，一圓世界冠軍好夢，成為歷來第一位贏得此榮譽的港將。

前天已拿下100米蛙泳銅牌的何詩蓓（Siobhan），狀態托弗，甫開賽雖然起跳反應0.71不算最快，但位處第5線的她迅即加速，第一次轉塘時已超越新西蘭20歲泳手費韋特等勁敵，成功進佔首位。26歲的何詩蓓其後繼續爆發，拉開對手近一個身位，最後她以1分54秒89掂池，贏亞軍費韋特0.88秒（1分55秒77），而季軍則由澳洲泳手科露絲爾奪得，時間是1分56秒。

「呢塊獎牌對我意義重大」 Siobhan賽後特別多謝家人、教練、好友及各方對她一直以來的支持，坦言贏得冠軍的感覺很特別。「這塊金牌對我意義重大，終於看到自己的名字寫在No.1欄目上。」實力深不見底的她屢破紀錄，她坦言仍有進步空間：「我覺得可以再做得更好，巴黎奧運是我的最大目標，希望我能在未來幾個月改善及優化技術，在巴黎爭取更佳表現。」

為挑戰巴黎奧運添信心 這是何詩蓓個人第3面長池世界賽的獎牌（1金1銀1銅），上屆福岡賽事她贏得100米自由泳銀牌，今屆多哈賽事她則奪得100米蛙泳銅牌及200米自由泳金牌。今次世界賽成功將為Siobhan爭取巴黎奧運金牌，增添信心籌碼。屆時一眾未有參加今次世界賽的強敵，包括澳洲的世界紀錄保持者奧歌娜嫺、堤密絲，以及加拿大新星麥恩杜舒將齊集巴黎，合演巔峰對決，令泳迷期待。