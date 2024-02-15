標準流浪4將訪聖公會基樂小學「歐冲」重返母校同學仔High爆

「中銀香港足動校園體驗計劃」第4站在1月中緊接進行，標準流浪中場歐陽耀冲率領其餘3名隊友，來到位於九龍牛頭角樂華邨的聖公會基樂小學。大師兄「歐冲」返到母校自然分外落力，相信一班小學生在他的指導下，必定充分感受到足球的樂趣。■■圖、文：李浚湣

季初成績未如理想的標準流浪，季中人腳變動不少，最受矚目當然是中場歐陽耀冲由日本回流加盟，又簽入了林堂真、崔佑在等新援。是次校訪活動流浪派出全華班，由重返母校的歐陽耀冲，帶領隊友劉智樂、龍梓軒及梁凱俊出席。今次校訪共有98名小四學生及足球隊成員參與，場面十分熱鬧，當校友歐陽耀冲步入有蓋操場時，更隨即成為「風頭躉」，獲得全場熱烈鼓掌歡迎。4名流浪球員之後隨即進行自我介紹，並接受主持人Iris訪問，除了分享今季個人目標外，又勉勵小朋友繼續努力踢好足球。

組隊鬥波大騷「哥利」 進入訓練環節，學生分成10組輪流進行盤球、傳控等基礎訓練，練習過後當然少不了「重頭戲」，由基樂小學足球隊成員及在場同學組隊，輪流與流浪球員鬥波。當中「歐冲」亦相當識趣，在比賽途中不斷大騷「哥利」，使出「施丹轉身」、「背脊的波」等花式，令全場氣氛更加高漲。活動尾聲，4位球員逐一向同學，派發事先準備的足球及十周年紀念文件夾，又主動為同學簽名留念，學生們可謂滿載而歸。就讀二年級的足球隊成員何同學，則指盤球環節最難忘，令自己學懂以腳內側、腳底控球，同時他又對師兄「歐冲」讚不絕口：「佢技術好好，見到真人好興奮。」

「先讀好書再兼顧踢波」 至於今次校訪的焦點人物歐陽耀冲，則笑言今次是畢業後相隔十多年後首次返回母校，他表示感到十分開心及懷念：「今次返嚟勾起番好多回憶，自己小學通常會去隔籬球場踢街波，返學前同放學後都會去，踢到夜晚先返屋企食飯。」除此之外，他不忘提醒一班熱愛足球的師弟，切勿荒廢學業：「好老實講香港足球前景唔係太好，所以都係讀好書先，當然學業同足球兩者一齊兼顧到就更好。」