體育

張家瑋凱旋歸港

（桌總圖片） （桌總圖片）
（桌總圖片）
剛於阿爾巴尼亞贏得WSF桌球錦標賽冠軍的香港桌壇新貴張家瑋（圖），昨日攜同獎座凱旋回港。張家瑋獲得未來兩季世界職業巡迴賽參賽資格，將正式勇闖職業球員路。
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