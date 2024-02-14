各界緬懷傑譚送上最後祝福

馬拉松世界紀錄保持者肯尼亞名將傑譚，周日在肯尼亞遇上車禍不幸離世，終年24歲。這悲劇令國際田徑壇震驚，包括「長跑之神」基普喬蓋、法拉及國際田聯人士都深表哀痛。

外國傳媒引述當地警方消息，傑譚因車輛失控撞上一棵大樹後墜入約60米外的溝渠，車內的盧旺達教練Gervais Hakizimana亦同時喪生，另一女乘客則嚴重受傷。據悉事故地點位於高海拔，是長跑運動員的訓練基地。傑譚去年10月在芝加哥馬拉松創下2小時零35秒新世界紀錄，國際田聯剛於上周確認其紀錄，傑譚原定4月出戰鹿特丹馬拉松，挑戰2小時內完成全馬的壯舉，今年巴黎奧運，肯尼亞本屬意由他與基普喬蓋組成獎牌雙保險。

法拉：體壇巨大損失 兩屆奧運金牌得主基普喬蓋對傑譚英年早逝深感悲慟，他指對方擁有非凡的未來，可惜如今驟然而逝。「我向他的家人報以最深切慰問。」5,000米及10,000萬米奧運金牌跑手、英國的法拉同樣讚揚傑譚天才橫溢，離世是體壇巨大損失：「傑譚已向世人展現其天賦，締造非凡的壯舉，願他安息。」國際田聯主席施巴斯坦高爾則稱：「本人代表國際田聯向傑譚的家人、隊友及親友致以最深切的慰問，我們會懷念這位傳奇跑手。」