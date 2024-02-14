怪物！雲班耶馬達成封阻三雙

雲班耶馬再次展示其「外星人」表現，昨日於NBA常規賽帶領馬刺以122比99擊敗速龍，個人錄得27分、14個籃板及10封阻「三雙」超強數據，成為大衞羅賓遜後，近34年來首位達到「封阻三雙」成就的新秀。

馬刺擊退速龍止連敗 身高2米26的雲班耶馬今仗裏外開弓，不但籃底威力十足，三分彈亦有進帳，甫開賽即為馬刺打出一波10比0攻勢，加上Devin Vassell頻頻得手，馬刺半場以67比50領先下，最終大勝23分而回，終止連敗走勢。

「三雙」數據多由得分、籃板及助攻組合而成，以封阻達標較為罕有，史上只有26位球員取得「封阻三雙」。雲班耶馬是役其實落場不足30分鐘便寫下里程碑，時間之快史無前例，連史堤芬居里都形容他「像《NBA 2K》的創建角色」。

雲班耶馬亦是繼大衞羅賓遜後（1989至1990年），34年來首位於「菜鳥」球季取得「封阻三雙」的新人，史上僅有4位球員達此成就。「能夠與大衞羅賓遜如此名宿並肩，達到他們的成就，非常高興。」雲班耶馬補充：「球隊比賽狀態有高有低，今仗我們入局很快，打出很好的節奏。」