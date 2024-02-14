挾100自世界紀錄威勢 潘展樂大勇今日再登場

正當多位中國泳星包括覃海洋於奧運年「避戰」世界游泳錦標賽，另一位年輕新生代飛魚用世界紀錄震懾泳壇！19歲泳手潘展樂於多哈世泳賽4×100米自由泳接力第一棒，造出46秒80的100自世界紀錄，雄心壯志的他今日挾強勢出戰100自個人賽，且看能否再突破極限！

力壓意美兩大強敵 潘展樂於香港時間周一凌晨偕中國隊隊友贏得世泳賽男子4×100自接力金牌，時間為3分11秒08，力壓兩大「水霸王」意大利及美國而奪標。其中亞洲紀錄保持者潘展樂，首棒泅出46秒80，一舉締造世界紀錄，比羅馬尼亞好手波波維奇的舊績，推前了百分之6秒。

自從去年急速冒起，奪得福岡世泳賽4×100米混合泳接力銀牌，以及杭州亞運會「百米飛魚」殊榮後，潘展樂已成為泳壇閃耀新星。能夠繼孫楊及寧澤濤之後，在國際自由泳項目上爭光，他對自己充滿信心，接受World Aquatics訪問時表示：「希望這成績能推動更多年輕一輩，以及上一輩的泳手。」事實上這位泳壇新星擁有優厚條件，跟孫楊一樣身高1米98，臂展達2米10，他的目標當然包括在巴黎奧運上衝擊金牌。