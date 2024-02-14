華度加奴又一輪遊網民：退役喇
英國網球美少女華度加奴周一在卡塔爾公開賽再遇「一輪遊」，首圈直落兩盤不敵烏克蘭的卡蓮妮娜，賽後網民不留情批評「不如早點退役」。
目前世界排名已降至262位的華度加奴，以外卡亮相卡塔爾網賽，惟表現不濟，全場竟錄得多達48次無壓力犯錯，最終以0比6及6比7（6比8）慘負世界排名30位的卡蓮妮娜。這位21歲球星相當不滿表現：「一切都陷入困境，我覺得自己從來沒有真正投入過。」賽後她「死撐」在日間比賽是出局原因之一：「這是我今年首場日間比賽，我需要在室外多練習一點，日間的光線也不一樣。」這位前美網盟主自2023年為手部及左膝進行手術後復出，惟不復當年勇，在奧克蘭的復出戰僅贏一仗，澳網次圈止步，上周阿布扎比網賽擊敗世界排名36的寶素高娃，已屬表現較佳。
大坂直美復仇成功闖次圈
其實華度加奴自2021年神奇勇奪美網後，一直持續低迷，其表現亦受到網民批評：「她應該退役，又浪費一張外卡。」也有球迷作出建議：「華度加奴這樣做是錯的，她應該參加較低級別比賽，先提高排名，這些連敗很傷士氣。」至於4項大滿貫冠軍日本球星大坂直美出戰同一賽事，首圈以7比5及6比4淘汰法國的加西亞，躋身次圈，成功報回上月澳網復出戰首圈落敗之辱。
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