華度加奴又一輪遊網民：退役喇

目前世界排名已降至262位的華度加奴，以外卡亮相卡塔爾網賽，惟表現不濟，全場竟錄得多達48次無壓力犯錯，最終以0比6及6比7（6比8）慘負世界排名30位的卡蓮妮娜。這位21歲球星相當不滿表現：「一切都陷入困境，我覺得自己從來沒有真正投入過。」賽後她「死撐」在日間比賽是出局原因之一：「這是我今年首場日間比賽，我需要在室外多練習一點，日間的光線也不一樣。」這位前美網盟主自2023年為手部及左膝進行手術後復出，惟不復當年勇，在奧克蘭的復出戰僅贏一仗，澳網次圈止步，上周阿布扎比網賽擊敗世界排名36的寶素高娃，已屬表現較佳。