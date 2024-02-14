何詩蓓強項200自輕鬆晉級

香港超級飛魚何詩蓓（Siobhan）昨日凌晨在多哈舉行的世界游泳錦標賽，出戰非主項100米蛙泳，結果在準決賽以總成績第5名躋身今日凌晨的決賽。Siobhan昨午轉戰個人主項200米自由泳初賽，泅出1分57秒62，以小組次名躋身準決賽，為爭逐生涯首面長池世錦賽金牌努力。

何詩蓓今次賽事專攻3個個人賽項，昨午亮相主項200米自由泳，初賽編入第5組的Siobhan發揮穩定，輕鬆游出1分57秒62獲小組次名，以總成績排名第4躋身準決賽，力爭打入周四凌晨進行的決賽。而200自的準決賽後距離半小時，Siobhan就要出戰100米蛙泳決賽力爭獎牌，對她是另一個挑戰。

出戰兩賽項僅相隔半小時 Siobhan周一先出戰100蛙作熱身，初賽以總排名第12名晉級，繼而準決賽愈戰愈勇，半程以30秒78第2名轉身，最終以1分06秒41獲小組次名，總名次第5名躋身決賽，19歲中國的唐錢婷則游出1分05秒36，以準決賽首名成績打入決賽。由於今屆長池世錦賽有多位巨星缺陣，何詩蓓若能游出自己保持的香港紀錄1分06秒05，可望踏上頒獎台。

此外，另一港將歐鎧淳出戰生涯首個世錦賽準決賽，在女子100米背泳游出1分01秒50，總成績排名14無緣決賽。