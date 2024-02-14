快問快答大騷甜蜜溫馨

Q：最鍾意對方啲咩？

Charlie：性格好同特別有趣，當然外表仲非常靚女。Kannas好識照顧人，喺足球路上不斷支持、體諒我。

Kannas：足球員經常好忙碌，同埋Charlie又係曼聯青年軍，但佢性格低調謙虛，又唔會爭名逐利，呢樣係最大優點；不過佢對所有人都太好，可以講係缺點嚟。

Q：對方做過最令你感動嘅事？

Charlie：Kannas每場比賽都會入場支持我，呢樣令我好感動。除咗球迷之外，能夠有一位愛你、關心你嘅人，場場喺看台睇你踢波，絕對係一種好好嘅感覺，尤其我屋企人唔喺香港。

Kannas：有一段時間我返全職，嗰陣啱啱一齊，Charlie每日都會過海接我收工，可能我收6點幾，佢4點已經喺度等我，仲要每一日都係咁。同埋有時當我好夜先返屋企，佢會專登搭車接我收工，真係從來未試過。

Q：情人節有咩同對方講？

Charlie：唔只情人節，每一日Kannas都係我嘅情人，同埋我非常愛佢。

Kannas：對我哋嚟講，其實每日都係情人節。Charlie除咗係一位最佳伴侶外，永遠都係我嘅最好朋友。