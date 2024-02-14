6月拉埋天窗邁向人生新一章 查理史葛異國情緣好結果

一年容易又到情人節，今次主角屬於效力傑志的英格蘭中場查理史葛（Charlie），以及其初戀情人、未婚妻兼前東網港超聯主播胡恩晴（Kannas）。兩人拍拖近4年，一直愛得甜蜜，今年6月更正式「拉埋天窗」，並在香港及英國各辦一場婚禮，為這段異國情緣開花結果！■圖、文：李浚湣（部分相片受訪者提供）

前曼聯青訓查理史葛2020年首次來港發展，而當時胡恩晴則擔任港超聯主播，兩人之後在一場愉園對東方的「菁英盃」初次邂逅，惟Kannas表示當時因想與球員保持距離，不希望將關係變得太複雜，直至轉行後才開始與Charlie進一步發展：「始終我大過佢少少，嗰陣以為佢好『小朋友』，但識落發現又唔係，初次見面已經好舒服，咩都可以講，先慢慢考慮吓佢。」Charlie亦指起初僅當對方為好朋友，但之後逐漸日久生情：「當時我哋每日都會打字傾偈、用Facetime聯絡，係佢令我呢3年嘅香港生活變得充實。依家我哋幾乎每日都見，一齊做所有活動。」

甚少鬧交皆因Charlie夠幽默 異國戀從來不易，當中最需要克服的便是文化差異，對此身為華人的Kannas，亦笑言自己體會很深：「主要都係啲生活細節同衞生嘢，嗰陣我都成日同Charlie講『鬼仔好核突』，佢真係好鍾意着住對鞋行入屋，仲有早幾年疫情期間，去完垃圾房可以完全唔洗手，一開始真係忟到癲！」然而兩人一起多年卻甚少吵架，原因是與Charlie的性格有關：「我為人比較冷靜、隨和，唔鍾意爭執或者大聲同人鬧交，即使喺街有人行得好慢，我都唔會發脾氣。」Kannas笑言每當生氣時，很快便會被Charlie的幽默感化解：「佢有時講一兩句發音唔正嘅廣東話，即刻破晒我氣場。同埋通常我嬲嗰陣，佢都會扮冇嘢，唔會同我撐到行。」

家人全力支持冇隔閡 Charlie和Kannas交往3年多，今年決定「拉埋天窗」，兩人皆稱一早已有共識，Kannas認為兩者家庭同樣比較傳統，加上Charlie屬家中長子，結婚只是遲早的事；而Charlie則相信大家已到適婚年紀：「我哋都唔想再好似一個青少年，經常轉換男、女朋友。呢一刻希望搵一個合適嘅人，安定落嚟，然後組織家庭，當然前提係要結婚先。」兩人父母同樣相當支持今次婚事，Charlie甚至迅速成為Kannas家中長輩的寵兒：「我同Kannas、佢父母同阿妹有個WhatsApp群組，為咗我佢哋全部人都會講英文。另外，就算Kannas祖父母唔識英文，但佢哋都好歡迎我，照同我講廣東話，嘗試互相交流，食飯嗰陣仲叫我食多啲，令我感覺好溫暖。」