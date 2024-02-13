標準流浪簽日援上形洋介

港超球隊標準流浪昨日宣布獲日本球員上形洋介加盟，這位曾於J2及J3聯賽打滾的31歲前鋒，昨午已抵港報到。首次外流的上形洋介表示希望挑戰自我，會努力表現：「流浪陣中有其他早已認識的日本球員，有助我融入體系。」流浪同日公布已與盧美菲亞及和田凌協議終止合約，感謝兩人付出的努力。