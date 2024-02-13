同韋拿合照陳7：幫大家圓夢

再度訪港占士講「恭喜發財」

昨日雙方多位球星皆有現身記招，主辦單位同日宣布向基層家庭和其他有需要人士派發門票，實行與眾同樂。其伴侶為香港人的占士，曾經來港出戰英超亞洲盃（前稱巴克萊亞洲盃），這位前英格蘭國腳表現親民，甫登場即以廣東話說「你好」及「恭喜發財」，引來全場大笑。他表示香港經歷疫情後變化極大，但無損對這個城市的熱愛：「香港的確冇以前咁熱鬧，但我有好多朋友喺度住，我好鍾意呢個地方嘅文化。」今季英超爭標形勢緊湊，占士曾效力兩大熱門曼城及利物浦，他盼望能皆大歡喜：「對利物浦嚟講，英超係佢哋今季最重要嘅錦標，曼城已經連贏3季，個人想呢季『紅軍』攞冠軍，曼城就冧莊歐聯。」