賀歲盃重來今日同球迷拜年 世界香港明星隊閃爆大球場

萬眾期待的「賀歲盃」闊別5年後再次舉辦，集合17位名宿的世界明星隊，今日於香港大球場與香港明星隊交鋒賀歲。兩隊陣容星光熠熠，球迷入場欣賞球星風采之餘，更可感受久違的「賀歲波」氣氛！（周二下午5時開賽）■■圖／文：李浚湣、鄧文滔

世界明星隊由17名傳奇球星組成，當中7人更屬世盃冠軍成員，包括李華度、佩奧爾、韋拿、托迪、迪比亞路、馬特拉斯及皮利斯。其中第二次訪港的西班牙射手韋拿，表示會盡力為球迷帶來歡樂。對於前香港射手陳肇麒的金句「韋拿踢法似我」，韋拿指未有聽聞過，但打量對方後笑稱：「佢身形睇落都似前鋒，但比我高大同強壯，即管留意吓佢。」

山度士康廉都想同佩奧爾交手 香港明星隊今次由前港超教練郭嘉諾領軍，並至少有17名本地傳奇名宿坐鎮，包括兩代港隊兼南華7號中鋒歐偉倫與陳肇麒、3屆「香港足球先生」李健和等。明星隊為應付今次「賀歲盃」，早前特意與城大校隊「拍跳」，以及在將軍澳足球訓練中心進行訓練，可謂做足準備。其中退役多年的山度士，提到今次班底以南華為主，相信默契不成問題，會盡力踢場好波為球迷賀歲。「度士」特別希望能從托迪以及佩奧爾身上偷師：「我睇過托迪踢世盃、羅馬嗰陣真係好勁，想跟佢學吓嘢。仲有佩奧爾踢波態度相當之好，喺場上好肯幫隊友。」

正效力甲組中西區的前港腳李康廉，今季上陣時間穩定，他直言此刻狀態不俗，會以享受心態迎接今日賽事：「咁難得同到以前嗰代嘅本地及外國球星一齊踢波，完全冇諗過。」「康廉」續指一班本地名宿體能雖不及往昔，但腳法與技術依然出色。司職翼鋒的他同樣期待與佩奧爾交手：「佩奧爾係世界級後衞，有機會梗係想試同佢較量，雖然佢退咗休好耐，但經驗同位置感仲好好，有機會會盡量表現。」

世界明星隊球員名單 占士、施薩索拉斯、佩奧爾、施維斯達、

馬特拉斯、希比亞、卡維奴、

皮利斯、堤亞高文迪斯、史奈達、

華朗、李華度、托迪、摩連迪斯、

文迪達、迪比亞路、韋拿

香港明星隊球員名單 范俊業、葉鴻輝、文彼得、唐建文、

陳偉豪、李偉文、蘇偉泉、高尼路、

山度士、李健和、梁振邦、李康廉、

陳志康、朱兆基、陳肇麒、歐偉倫、

安基斯、歐陽耀冲

皮利斯 西班牙名宿佩奧爾（右）大受歡迎。 托迪 迪比亞路迪比亞路