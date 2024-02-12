雙料爆炸頭︰重返歐洲要諗諗

卡塔爾成功衞冕亞洲盃，為國家隊攻入3球12碼的「爆炸頭」前鋒阿克林阿費夫，賽後除獲選今屆亞洲盃最有價值球員（MVP）之外，並以8個入球成為今屆神射手。這位卡塔爾奪冠功臣，賽後不否認有意重返歐洲賽場，但表示仍要考慮多方面因素。

現年27歲的阿克林阿費夫今屆以爆炸頭造型示人，表現及外形都非常搶鏡，今場決賽他為卡塔爾射入3球12碼，再成為贏波功臣。以MVP身份出席賽後記招的阿克林阿費夫，被問到球隊以3球12碼取勝，會否欠缺說服力，他回應指：「我唔願評價VAR嘅判決，相信球迷都睇得好清楚，作為球員我只能夠服從球證嘅判決，盡力踢出令球迷開心嘅表現，我認為球隊今日值得贏波。」

擸晒ＭＶＰ同神射手 過去阿克林阿費夫曾外流西維爾、維拉利爾及希杭等歐洲球隊，但都未能站穩陣腳，他表示前往歐洲落班，是所有球員的夢想，但強調要考慮各方面因素：「我當然希望重返歐洲，但呢啲唔係我自己可以話事，我仲要問過其他人，包括我老婆，依家我只希望盡情享受呢場勝仗。」