阿費夫「12碼戴帽」決賽輕取約旦 卡塔爾亞洲盃2連霸

卡塔爾登頂亞洲之王！周日凌晨亞洲盃最終對決，約旦與東道主卡塔爾會師魯賽爾球場，合演「全西亞」決賽，結果在超過8萬名球迷見證下，卡塔爾靠阿克林阿費夫大演「12碼帽子戲法」，以3比1擊敗一度憑阿爾奈馬特扳平比數的約旦，成功衞冕亞洲盃。■林卓臻卡塔爾多哈直擊

賽前舉行隆重的開球禮，大會在球場中心準備了巨型獎盃，並安排煙花匯演。約旦兩大前鋒艾達馬及阿爾奈馬特繼續擔正，拉華迪於中場派牌；主隊卡塔爾則有射手艾莫爾斯阿里，及阿克林阿費夫聯手攻堅，艾希度斯坐鎮中場。

卡塔爾乘主場之利開局主動出擊，22分鐘，阿費夫禁區內被踢跌，來自中國的球證馬寧直指12碼點，阿費夫親自操刀，為東道主搶得先機。上半場補時階段，艾馬達兩次禁區內獲得埋門機會，可惜都無功而還，未能在完半場前追和。

約旦換邊後積極反撲，戰至67分鐘收到回報，阿爾奈馬特禁區內一控一射破網，為球隊追平。其後卡塔爾再有球員禁區內被侵犯，馬寧在VAR裁判提醒下，才走到場邊看重播，今場第2次判12碼予卡塔爾，阿克林阿費夫一射中鵠，73分鐘為主隊搶回領先優勢。

補時階段，阿克林阿費夫殺入禁區再遭約旦門將阿布拉拿踢跌，馬寧到場邊觀看VAR後，指向12碼點。第3度站上12碼點的阿克林阿費夫操刀射入，為東道主鎖定勝局。最終卡塔爾以3比1擊敗約旦，繼上屆首次捧盃之後，成功再次登上「亞洲之巔」。

約旦主帥︰球員表現贏得尊重 今場約旦3次被吹12碼，對於球證的判決，主教練阿穆達未有太大反應，僅表示12碼出現的時間對球隊非常不利。他又承認外界施加的壓力，影響到球員的表現：「我哋上半場由一開始就唔夠集中，踢得唔順導致犯錯，而且冇把握好機會，我哋追和冇耐就出現第2球12碼，跟住第3球12碼發生後，留畀我哋嘅時間已唔足夠，但這個就係足球，但我要恭喜一班球員，佢哋喺今屆賽事表現贏得尊重。」雖然約旦與獎盃失之交臂，但已經創出該國在亞洲盃決賽周的最佳戰績，阿穆達希望今次大賽的經歷，能夠令球員擴闊眼界。