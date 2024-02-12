刺出龍年第一冠！江旻憓世盃巴塞站稱后

江旻憓先後擊敗羅馬尼亞劍手維利絲、烏克蘭劍手比芝舒娜及瑞士劍手法妮而闖進8強。面對世界排名第8的巴西劍手蒙爾侯絲，兩人爭持激烈，最終Vivian以11比10險勝，晉級4強。其後江旻憓再以15比11淘汰波蘭劍手美雅芝卡，躋身決賽火併2022年世界賽金牌名將宋世羅。

這是江與宋歷來第10次交鋒，以往9仗各有勝負，Vivian以5勝4負稍為佔優，二人對上一次比拼是去年中的亞洲賽，Vivian當時擊敗宋世羅。今次對碰依然鬥得激烈，打成4比4平手後，Vivian曾於第二節連番進攻得手領先兩分。最後一節Vivian與世界排名第6的宋世羅再打成11比11，終要「決一劍」分出高下，「世一」Vivian憑出色發揮再贏一劍，與上一賽事多哈決賽一樣，也是「決一劍」奪冠，顯示其大心臟！