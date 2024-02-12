刺出龍年第一冠！江旻憓世盃巴塞站稱后
江旻憓（Vivian）大年初一捧盃喜上加喜！世界排名第一的江旻憓於前日出戰FIE世界盃女重巴塞隆拿站賽事，成功連贏6場包括在決賽「決一劍」勇挫南韓老對手宋世羅，繼早前多哈站大獎賽奪標之後，再一次踏上頒獎台最高一級，新正頭奪冠！
都靈賽張家朗贏「港隊內訌」
江旻憓先後擊敗羅馬尼亞劍手維利絲、烏克蘭劍手比芝舒娜及瑞士劍手法妮而闖進8強。面對世界排名第8的巴西劍手蒙爾侯絲，兩人爭持激烈，最終Vivian以11比10險勝，晉級4強。其後江旻憓再以15比11淘汰波蘭劍手美雅芝卡，躋身決賽火併2022年世界賽金牌名將宋世羅。
這是江與宋歷來第10次交鋒，以往9仗各有勝負，Vivian以5勝4負稍為佔優，二人對上一次比拼是去年中的亞洲賽，Vivian當時擊敗宋世羅。今次對碰依然鬥得激烈，打成4比4平手後，Vivian曾於第二節連番進攻得手領先兩分。最後一節Vivian與世界排名第6的宋世羅再打成11比11，終要「決一劍」分出高下，「世一」Vivian憑出色發揮再贏一劍，與上一賽事多哈決賽一樣，也是「決一劍」奪冠，顯示其大心臟！
這是江旻憓累積第10面世界盃獎牌（3金3銀4銅），也是10日以來連續兩個大賽冠軍，將能進一步鞏固其世界排名第一地位。
至於昨日女重團體賽上演，江旻憓領港隊出戰，可惜16強以30比34負於匈牙利，無緣8強。
另外，昨日香港男子花劍代表隊繼續出戰都靈大獎賽，其中64強上演「港隊內訌」，最終「劍神」張家朗以15比11力挫隊友吳諾弘，打入32強，向冠軍進發。
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