周緣德有傳北上伍健稱仍未落實

傑志惡戰120分鐘後捧盃而回，賽後會長伍健承認今場賽事相當緊湊：「今場波係刺激，兩隊都盡晒力，如果香港足球場場波都踢到咁好睇，咁就差唔多。對於球證執法，我無嘢好講。」

此外，有傳陣中後衞周緣德將會外流中超，伍健亦對此作出回應：「其實打完亞洲盃，係有若干個球員都收到轉會要求，唯一最接近係周緣德，但仲未落實。依家未曾動筆、未曾傾，體檢未做、合約又未簽，相信都唔係聽日、後日會發生嘅事。」不過伍健卻避談周緣德值多少轉會費，僅笑稱：「值幾多轉會費要問番個球員。」

Oliver想挑戰更高水平聯賽 至於今場正選踢足全場的周緣德（Oliver），賽後未有正面回應轉會傳聞，只表示自己希望挑戰高水平的足球聯賽：「的確收到一啲球隊邀請，大家都知我一直想挑戰自己。金錢對我職業生涯唔係最重要，自己依家25歲，希望踢更高水平足球，繼續進步，幫助香港隊。」Oliver續指傑志及「伍先生」（伍健），在過去幫助了自己很多，自己對他們心懷尊重。