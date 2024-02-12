逾4,500球迷嗌足120分鐘 傑志冧莊新年攞頭彩

旺角大球場昨日「大年初二」上演「高級組銀牌」決賽，傑志連續兩屆與東方爭冠軍，吸引4,570名球迷入場。今場雙方尾段各自有艾里奧、高素巴耶夫被逐，法定時間踢成1比1。加時下半場東方再有巴科爾被逐，最終傑志憑明加索夫絕殺得手，以2比1險勝而回，成功衞冕。■圖/文：李浚湣、鄧文滔

矢志衞冕的傑志，門將保羅傷愈復出擔正，基爾頓、米基爾及查理史葛（Charlie）控制中場，恩查、明加索夫和伊高沙托尼組成進攻三叉戟；至於東方由葉鴻輝把守最後一關，高素巴耶夫和鐘樂安扼守中路，馬高斯聯同丹尼爾在中場掃蕩，入球重任落在巴科爾身上。

今場大戰開賽初段已火藥味甚濃，兩隊各有多名球員遭到對方侵犯，傑志後衞費蘭度更因肩膊受傷退下火線，由羅梓駿入替。東方18分鐘先食一記詐胡，余在言避過對方門將保羅後篤橫，馬希偉力壓羅拔圖撞入，但球證判越位在先。25分鐘輪到巴科爾轉身一抽，但被保羅接實，余在言隨後推順勁射又斜出，兩隊半場互交白卷。

艾里奧巴科爾高素巴耶夫領紅 易邊後東方繼續搶攻，孫銘謙入楔「插水式」飛頂被保羅撲出。傑志亦不甘示弱，62分鐘一次反擊，明加索夫起腳但未能考驗葉鴻輝。「藍鳥」之後換入祖連奴加強攻力，但76分鐘卻迎來壞消息，艾里奧因投訴過激「兩黃一紅」被罰離場。

比賽尾段出現小插曲，85分鐘高素巴耶夫被羅拔圖踢跌，球證直指12碼，馬高斯操刀被保羅「捉到路」，但球證翻查VAR後需要重射，由梁冠聰一射中鵠，東方領先1比0。

不過補時階段VAR判高素巴耶夫禁區內犯手球，這名吉爾吉斯後衞更「兩黃一紅」被逐，查理史葛主射第一腳宴客，但VAR指有球員違規，Charlie第2次主射成功射入，最終法定時間兩隊踢成1比1。

明加索夫加時建奇功 加時下半場東方再有巴科爾直紅被逐，餘下時間需要「9打10」，臨完場前打多一人的傑志，憑明加索夫燙射得手，最終以2比1反勝東方，成功捧走今屆銀牌冠軍。