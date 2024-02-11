曾奪東京奧運跳高金牌卡塔爾門神阿哥大有來頭

多哈阿斯拜爾運動聯合中心（Aspire Zone）內體育設施林立，記者於今屆亞洲盃決賽前夕，就有幸造訪區內的卡塔爾奧林匹克及體育博物館。館內展品繁多，當中包括2020年東京奧運跳高金牌得主巴斯謙的戰衣及獎牌。原來這位卡塔爾跳高好手的弟弟，正正是今屆亞洲盃卡塔爾門神美沙爾巴森，後者將力爭步哥哥後塵，在卡塔爾體育史冊上名留青史。

巴斯謙係國家英雄 2020年東京奧運，卡塔爾獲歷史最佳成績，奪得2金1銅，其中巴斯謙在男子跳高決賽，與意大利選手譚巴爾成為雙冠軍，可謂一時佳話。博物館內除介紹奧運及卡塔爾體育發展史外，亦展出不少關於奧運及運動員的展品，包括歷屆奧運火炬、選手服飾、裝備及獎牌等，巴斯謙作為近年該國體壇代表人物，當然少不了其介紹。

力爭衞冕亞洲盃的卡塔爾，今屆再闖決賽，美沙爾巴森功不可沒，這位首次參與亞洲盃決賽周的25歲門神，表現可圈可點，包括8強戰與烏茲別克互射12碼期間，3次「捉到路」撲出對手射門，其出色表現亦協助卡塔爾在今屆6場比賽僅失4球。■記者林卓臻卡塔爾多哈直擊

巴斯謙在東京奧運跳高摘金所穿的戰衣，自然屬展品之一。 美沙爾巴森