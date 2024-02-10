韋婉婷轉戰台灣木蘭聯賽

韋婉婷（左）再次告別沙田展開外流之旅。（we are Fb圖片）

曾先後外流阿爾巴尼亞及泰國的女將韋婉婷，落實加盟「大搞」的台灣木蘭聯賽球隊高雄AttackersFC，成為該上季聯賽季軍新季5名外援球員之一。

上年完成泰國女子甲組聯賽後，離開春武里重投沙田的韋婉婷，在香港女子甲組聯賽開鑼前，隨球隊到台灣作季前集訓，期間與高雄AttackersFC達成合作協議，將於本月20日（二）正式歸隊，準備新一季的木蘭聯賽。對於眼的新挑戰，「韋婉」表示：「新球隊嘅目標好遠大，隊友都好有實力，我覺得有良性競爭係好正面嘅事，可以令自己進步，好期待同新隊友可以擦出火花。」

高雄AttackersFC前身為上季奪得聯賽季軍的高雄陽信，上月初透過社交平台公布易名的決定，以及鴻圖大計，包括打造一支全新的職業球隊、挑戰木蘭聯賽錦標，以及出戰女子亞冠盃的資格。

再次告別沙田 隨着再度外流，早前代表沙田出戰「賽馬會女子足球聯賽足總盃—D組」4比0擊敗佳聯元朗，成為「韋婉」的第二次告別戰，她十分感激沙田會方的支持：「真係好多謝沙田，一直都好支持我去圓夢，出完去返番嚟就好似返咗屋企咁，大家一齊努力啦！」