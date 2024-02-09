國家盃單車賽3月將軍澳上演

李思穎

暌違多年，「UCI國家盃場地單車賽（中國香港）」將重臨香江，賽事定於3月15至17日舉行。這是香港相隔3年，再度於將軍澳香港單車館舉辦這項國際單車賽事。中國香港代表隊近月一直在澳洲集訓，新生代星將李思穎及繆正賢透露訓練效果不錯，期待在香港站比賽中爭取佳績。

李思穎：為爭標做好準備 李思穎及繆正賢昨日出席記者會，剛結束澳洲集訓的他倆，透露訓練效果不錯。李思穎表示：「沈教練退休後由署任總教練達海飛上任，訓練方式與以往有點不同，不過這種新衝擊對我們是好事，會刺激到我們進步！我希望在主場觀眾打氣下，突破到自己的最佳成績，為爭奪奧運資格努力。」

中國香港單車總會會長梁昌明期望更多市民支持比賽：「香港對上一次舉行國家盃已是3年前新冠疫情期間，當時我們面對重重困難，最終以『泡泡形式』舉辦賽事，唯一美中不足就是我們的市民未能入場觀戰。這次能再度舉辦這項單車盛事，希望市民可以入場支持，為香港隊打氣。」

比賽門票於2月15日開始在城市售票網發售，市民亦可在指定時段於香港單車館票務處購買比賽門票。正價門票由港幣$50至$200不等。比賽期間單車館外將設有嘉年華，屆時會有不少以單車為主題的遊戲、活動及展示攤位，令市民在觀看比賽之餘，更可參與其他趣味娛樂活動。