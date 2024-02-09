3連霸落空曾以行：太早失波亂陣腳

省港盃首回合領先兩球的香港隊，次回合作客廣州越秀山體育場，法定時間卻輸1比3，互射12碼階段更有兩名球員射失，最終總比數以5比7落敗，無緣3連霸。後衞曾以行（Ellison）賽後表示相當失望，認為太早失第一球係輸波主因。

港隊首回合取得兩球領先優勢，但最終仍未能捧走冠軍，今場踢足全場的後衞曾以行，賽後亦顯得相當失望：「主場領先兩球，有個好開始，加埋對上一次省港盃已經係5年前，今年自然想捧盃番香港。但今場踢唔到一個合格表現，會覺得有啲對搭好耐車嚟廣州嘅球迷唔住。」

唔會攞球證執法做藉口 港隊今場表現不似預期，Ellison認為太早失球係主因：「作客太早失第一球，令我哋陣腳亂咗，冇咗首回合比賽銳氣，之後五五波輸晒，變成控制唔到場比賽。」除此之外，今場主球證梁松尚的執法亦成為焦點，多次引來雙方職球員不滿，惟Ellison卻指不會以此為落敗藉口：「球證執法一定有少少偏差，我會話係自己唔夠聰明。球證執得比較嚴，就要小心啲，但自己好多犯規，製造咗好多險像，依樣都要吸收經驗。」