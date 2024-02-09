余在言：要幫東方捧盃

初二硬撼衞冕傑志余在言：要幫東方捧盃 「高級組銀牌賽」將於「大年初二」，在旺角大球場上演去屆決賽翻版，由衞冕的傑志與東方爭奪冠軍，兩隊昨日下午率先在足總舉行賽前記者會。今季才加盟東方的年輕球員余在言（Jesse），坦言有信心幫助球隊報回上屆落敗之仇，同時他又對港隊失落省港盃感到可惜。

昨日記招雙方各自派出兩名職球員出席，傑志方面為暫代主教練金東進、後衞費蘭度，東方則有教練盧比度、中場余在言。記招前足總先播放影片，重温兩隊的晉級之路，然後大家便進行大合照，以及在台上輪流接受記者提問，過程約半小時便結束。

不敵藍鳥感受深刻 兩隊在上屆決賽碰頭，當時東方鬥至互射12碼階段不敵「藍鳥」傑志，今季才加盟的余在言，希望可以幫助球隊復仇：「上年踢流浪嗰陣，喺『足總盃』決賽都對過傑志，但輸咗好多球，感覺唔好受，同埋令我好深刻。而東方上屆決賽都係輸畀傑志，差一步先捧盃，所以今場決賽對東方同我都好重要，只要跟足賽前部署，有信心贏波。」Jesse又提到自己生涯首次在農曆新年比賽，對此感到難得，希望當日能有更多球迷入場，一齊享受節日氣氛。

失落省港盃勁失望 除此之外，首回合有份出戰省港盃的Jesse，日前在次回合作客廣東隊卻未入決選名單，最終港隊次回合遭逆轉，無緣3連霸，他表示自己當時有觀看直播，對球隊失落冠軍感到失望：「成件事好可惜，戥一班隊友慘，因為有兩球領先優勢，咁樣都畀佢哋追得番，仲要踢咗120分鐘，最後一刻先輸。」Jesse希望隊友記得今次落敗的感覺，自己亦期待下屆再代表港隊上陣，爭取將冠軍帶回香港。