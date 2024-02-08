出局都笑惹不滿奇哥：唔會辭職

南韓於亞洲盃4強倒灶不敵約旦，無緣決賽，「太極虎」領隊「奇哥」奇連士文在球隊落敗後，賽後仍笑笑口走去與對手職球員握手，引起球迷不滿。奇連士文出席記招時，也對這個舉動作辯解，並強調不會考慮主動辭職。

被視為今屆奪標大熱的南韓表現令球迷失望，賽後南韓領隊奇連士文笑住走去與約旦教練握手惹起球迷不滿。對此他解釋道：「賽後恭喜對手贏波係好平常嘅禮儀，係一種表達尊重嘅方式，約旦今場係表現更佳嘅一隊，我會笑都係想稱讚對手。」

球迷想「奇哥」執包袱 當奇連士文被問及會否引咎辭職時，他回應道：「我冇計劃辭職，我哋會檢討今屆賽事嘅表現，搵出做得好同唔好嘅地方，我見到球隊透過今屆賽事已成長唔少，為咗爭取進身下屆世盃決賽周，我哋需要繼續進步。」據多哈當地採訪的南韓行家透露，不少南韓球迷都對奇連士文的執教表現不收貨：「無論南韓今屆踢出咩成績，球迷都想『奇哥』快快執包袱走人。」

更有球迷在網上留言：「奇連士文咁都笑得出，真係傳奇人物」、「南韓之前對沙特阿拉伯同澳洲，如果唔係靠運氣同決心，早就已經被淘汰出局，如果今次晉級，問題反而會被淹沒」、「奇連士文同鄭夢奎（南韓足總會長）辭職，會係南韓足總送畀大家最好嘅農曆新年禮物」。■記者林卓臻卡塔爾多哈直擊