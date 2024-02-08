張本美和拍住阿哥出戰奧運

日本乒協公布巴黎奧運參賽名單，15歲的張本美和「踢走」擁有4面奧運獎牌的伊藤美誠，與哥哥張本智和齊齊登上奧運列車，日本女隊主教練渡邊武弘直言：「我們想奪金牌。」

日本隊單打名單早前透過選拔賽落實，伊藤美誠在全國僅排第3位，早已肯定無緣女單，而日本乒協正式公布7月巴黎奧運名單，包括張本智和及戶上隼輔（男單）、早田希娜及平野美宇（女單）、張本智和／早田希娜（混雙）、張本智和、戶上隼輔及篠塚大登（男團）、早田希娜、平野美宇及張本美和（女團），意味上屆東奧混雙金牌得主伊藤美誠名落孫山。

踢走伊藤美誠教練：佢更適合 張本美和在全日本錦標賽後排名位居第4，不及伊藤美誠，惟最終獲挑選出戰女團，主教練渡邊武弘解釋：「我們想在決賽擊敗中國奪得金牌，張本美和擅於雙打，這就是選擇她的原因。去年我陪她參加了一些國際賽，對她更為了解，我認為張本美和更適合。」惟渡邊指伊藤美誠仍有望成為替補人選，最終名單要5或6月落實。