星光熠熠14位大滿貫得主競逐 LIV高爾夫香港站下月粉嶺上演

LIV Golf職業巡迴賽強勢落戶亞洲賽場，下月8至10日於香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行LIV高球職業巡迴賽香港站賽事，包括14位大滿貫冠軍等好手爭逐錦標，LIV高球行政總裁諾曼坦言，將為球員及球迷帶來全新體驗。

行政總裁諾曼：帶來新體驗 作為高球界傳奇名人堂成員的諾曼，接受香港傳媒訪問時表示很期待香港站賽事：「我的目標是在全球各地推廣高球運動，希望透過LIV巡迴賽做到這點。我認為這是一個難得機會，對香港及香港哥爾夫球會都很重要。」諾曼續稱今年是LIV高球巡迴賽第3年舉辦，過去兩年的測試都非常成功，賽事亦由8站增至14站。

賽事總獎金高達2,500萬美元，香港屬於第4站，有別傳統高球比賽，按照每個城市的文化與特色，LIV高球賽將為香港賽站「度身定制」一個不一樣的觀賽感受；賽事共13隊，每隊4人，同步爭逐團體及個人賽，每隊同一時間在不同球洞出發，爭逐54洞賽事。上周在墨西哥進行的比賽，就由今季新加盟LIV高爾夫球巡迴賽的華姆所帶領的13軍團奪冠，先聲奪人。

賽事有目前世界最頂級的明星球手參加，當中包括14位大滿貫得主，除華姆外，加西亞、高柏卡、米高遜、德斯汀莊臣、 史密夫、迪尚保、列特、斯滕森、屈臣、奧斯亥森、麥杜維、基瑪和舒華特爾都會爭逐；至於香港會否有球員名額出戰，諾曼指暫時不作透露，並呼籲大家繼續留意賽事資訊。

LIV高球香港站門票已於LIV高爾夫球官方網站公開發售。為讓更多青少年體驗高球魅力，持普通門票的成年人，可帶同一名12歲及以下的青少年免費入場。

諾曼