小勝香港Ｕ23港會食尾胡

昨晚在九龍灣公園舉行的「賽馬會菁英盃」A組獨腳戲，由香港Ｕ23鬥港會。最終港會憑莊文歷一箭定江山，以1比0小勝香港Ｕ23，用勝仗完成今季「賽馬會菁英盃」賽程。

莊文歷一箭定江山 香港Ｕ23今場派出鄧梓朗把關，杜國樑和梁煒烽鎮守中路，林智豐、吳文希及李樂謙組成進攻三叉戟；港會方面，莊文歷和簡嘉亨負責側擊，麥美倫控制中場，支援泰亞高攻堅。

港會初段攻勢較盛，11分鐘，簡嘉亨中路推順後施射，僅僅高出，踢至上半場中段，港會獲黃金機會，麥美倫把握對方解圍不遠起腳，卻越楣而過，29分鐘，斯特芬主射罰球同樣未能命中目標。6分鐘後香港Ｕ23反撲，李樂謙單刀埋門，惟被斯特芬成功護空門，港會完半場前有泰亞高傷出，由里奧入替，兩隊互交白卷入更衣室。

易邊後59分鐘，溫俊門前撞入，卻被球證指越位在先，入球無效。71分鐘，港會左路傳中，莊文歷混戰中抽射破網，為球隊先開紀錄。香港Ｕ23隨即換入林學曦和郭子堦，惟效果平平。5分鐘後溫俊頭槌攻門，被鄧梓朗撲出底線。補時階段出現高潮，港會獲得12碼，但里奧操刀射失，博偉程在緊接攻勢把皮球送入網窩，惟球證指有港會球員犯手球在先，入球無效。之後林學曦主射罰球高出，注定香港Ｕ23以0比1落敗。■圖、文：鄧文滔