艾華一度扳平負廣東1:3 鍊到互射12碼 港隊失落省港盃

香港隊昨晚於廣州越秀山體育場，出戰第42屆省港盃次回合賽事。首回合領先兩球的港隊，是役一度靠艾華扳平，惟法定時間仍不敵廣東1比3，兩回合計被對手逼和3比3。加時階段雙方未再有增添入球，要以互射12碼分高下，最終港隊在頭4輪有兩輪宴客的情況下，以總比數5比7落敗，宣告衞冕失敗。■記者李浚湣廣州直擊

與首回合相比，港隊是役正選作出兩個調動，黃皓雋與補選的艾華齊齊擔正，連同潘沛軒及陳肇鈞在前線攻堅，謝家榮繼續把守最後一關，一對中堅鐘樂安夥拍隊長李毅凱鎮守中路。是日廣州氣溫急降至9度左右，加上比賽期間下起微雨，令天氣更加寒冷。不過今場比賽仍吸引7,288名球迷入場，當中更有近100名港隊球迷專程北上打氣。值得一提，賽前亦有進行握手儀式，足總名譽會長霍震霆、主席霍啟山及會長貝鈞奇等人亦有出席。

佔主場之利的廣東隊急欲收復首回合失地，6分鐘一度將皮球擺入網窩，但球證指肖智犯手球在先，判入球無效。港隊「大難不死但冇後福」，1分鐘後仍率先失守，肖智接應陳哲超斬中頂入。港隊隨後站穩陣腳，26分鐘更成功扳平，黃皓雋罰球斬入禁區，對方後衞解圍不遠，艾華門前補中得手，踢至41分鐘，陳哲超再為廣東隊領先，半場港隊落後1比2。

林樂勤勁射欠運中楣 易邊後廣東隊繼續搶攻，66分鐘李寧左路傳中，門前一番混戰下，廖均健快腳抽入成3比1，兩回合合計為3比3。形勢被動的港隊接連換入葉卓文及劉智樂，78分鐘林樂勤起右腳勁射，可惜欠運中楣。86分鐘後備入替的吳宇㬢推大位起腳又抽高，結果雙方兩回合計兩隊踢成3比3未分高下，需要進入加時。

加時上、下半場兩隊未有增添入球，去到互射12碼階段，港隊先有陳凱柏狂抽中楣宴客，第二輪吳宇曦射入，惜第三輪葉卓文又射失，儘管第四輪的馬希偉射入，但因廣東隊頭四輪主射全部中鵠，結果香港隊力戰下不敵對手，宣告衞冕失敗。至於同日較早時間上演的元老賽次回合，港隊憑李健和及李福榮各建一功，以2比3落敗，兩回合計與廣東元老隊踢成5比5，雙方和氣收場。