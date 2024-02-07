甲一總決賽G4狂轟14球三分 香港東方挫滿貫封王

香港男子甲一聯賽總決賽Game 4，香港東方全隊轟14球三分球下，以80比70力挫滿貫，系列賽勝3比1，奪得總冠軍！

今場大戰錄得全院滿座，惟賽前因要更換籃框網，令比賽延遲逾10分鐘開始。落後場數1比2的滿貫再輸一場即告出局，今場再有得分主力之一蔡再懃因傷缺陣，令形勢再添變數。

今場「綠軍」派出李琪正選登場，甫開戰連得5分，聯手中鋒蓋帝斯領滿貫開局打出7比0，東方隨即有基拔連轟4球三分球，再助攻中鋒麥洛連上籃，打出14比3攻勢反超前4分。兩隊首節精彩對碰，東方有基拔和徐遠征各得12和10分，滿貫李琪和蓋帝斯手感火燙首節三分球6射5中，前者單節15分，後者亦有10分進帳，東方首節以30比29領先。

滿貫第4節一度追近 兩隊第2節上演猛烈的攻防大戰，前6分鐘各得7分，此時基拔轉身後射入三分球盡顯功架，贏得掌聲。滿貫的李琪此節未有得分，改由隊長歐陽維江單節攻入8分，助球隊前8分半鐘穩住1分差距。其後東方再有梁嘉顯轟入「三分彈」，加上麥洛連和卜聿揚罰球進帳，半場稍稍拉開至45比42。上半場「三分雨」灑不停，兩隊合轟18記三分球。

換邊後，香港東方由徐遠征和麥洛連合取12分，拉開至57比48。滿貫射手此節全面「熄火」，大部分時間僅靠「雙塔」蓋帝斯和惠龍兒收復失地，東方由徐遠征主導進攻，單節貢獻8分，更助攻卜聿揚入樽，掀起高潮，東方以63比59繼續領先。

滿貫最後一節全力反抗，蓋帝斯博得「and 1」，惠龍兒和吳松峻連得4分一度追近至落後3分，不過東方站穩陣腳，最後3分鐘有基拔再入三分球，加上麥洛連偷球上籃拉開11分差，最終香港東方以80比70強勢奪冠。

鄧文滔、余樂詩報道

大戰好氣氛 陳兆榮（右）於滿貫吳松峻力逼下起手。 基拔今場手感火熱，連轟多個3分球。 麥洛連以出色表現榮登MVP。