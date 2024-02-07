東道主練波 卡希爾現身撐場

在訓練開始前發現，英超球隊愛華頓及澳洲名宿卡希爾出現在球場看台。現年44歲的卡希爾，近年到卡塔爾發展，去年更出任卡塔爾足總技術總監兼主席顧問，是日身穿棗紅色卡塔爾國家隊上衣現身的卡希爾，就陪同多位卡塔爾足總高層，來到球場觀看球隊操練，為即將出戰4強的東道主打氣。

安排科威特球證執法惹爭議

而賽前記者會上，卡塔爾主帥馬基斯在後衞沙爾曼陪同下出席記招，沙爾曼就表示：「我哋就希望可以繼上屆之後，再次打入決賽，我哋需要非常專注，今次4強戰會係兩支強隊之間嘅對決。」至於伊朗主力艾沙杜拿希就指就指出，賽會安排來自科威特的球證艾阿里執法4強，對伊朗不公：「我唔明點解賽會安排一位阿拉伯人執法，但伊朗擁有具實力嘅球員，球隊上下都非常專業，我哋會全力爭取闖入決賽。」