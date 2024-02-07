香港Ｕ23港會誓決高下

香港Ｕ23中場 郭子堦（右）

九龍灣公園今晚舉行「賽馬會菁英盃」A組獨腳戲，香港U23硬撼港會。雖然今場對兩隊而言都是例行公事，但為了以更高排名完成分組賽，必定全力爭勝。（周三晚上8時開賽）

上場3球不敵冠忠南區的香港U23，雖然在「賽馬會菁英盃」早已篤定出局，但主教練司徒文俊仍盼球隊今場能繼續進步：「其實喺『菁英盃』表現已經比想像中好，同對手實力有所拉近，對住港會希望延續到，我哋會嘗試主動啲，睇吓揾唔揾到入波，同有分落袋。」

陣容方面，兩名主力雲天樂（Michael）、鄭進泓因代表港隊出戰省港盃，今場繼續缺陣，「司徒」承認有一定影響，但相信整體問題不大：「鄧梓朗上場頂替Michael把關，其實大部分時間表現都OK，除咗個失波之外，希望佢可以踢得硬淨啲，唔好再諗番嗰球犯錯。」

減少犯錯勝負關鍵 港會右閘李俊諺（Ryan）是役有望倒戈，他認為對方雖然有主力缺陣，但仍要小心提防其他球員：「林學曦同李樂謙埋門好有威脅，香港U23好倚賴佢哋入波，要好好睇住佢兩個。」Ryan又指球隊已作針對性部署，有信心能夠繼首循環分組賽，再度擊敗對手：「我哋要盡快攞到入波拉開比數，教練都叫我哋集中精神，只要可以減少犯錯，球隊應該可以贏波。」壞消息是積施利上場被逐，今場要停賽，周子謙就因入選省港盃決選名單，無法披甲。

港會中堅 菲杜化（左前）