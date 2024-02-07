領先兩粒次回合再鬥廣東隊 港隊作客穩中求勝！

第42屆省港盃今晚進行次回合賽事，由廣東隊坐鎮廣州越秀山體育場惡鬥香港隊。目前拿着兩球領先優勢的港隊，對上11屆作客賽事法定時間內未嘗一勝，為爭取3連霸，今場絕對不能掉以輕心！（港台電視32周三晚上7時30分直播）

港隊今次23人大軍名單，與首回合相比，少了黃梓浩、余在言、孫銘謙和簡嘉亨，惟補選了陳凱柏、鄭展龍、趙聡悟、劉智樂及艾華，實力有增無減，球隊昨晚已在廣州進行大概1小時官方訓練；當中有望繼2018年賀歲盃後，再為港隊披甲的前鋒劉智樂，坦言感到開心：「嚟到30歲再有機會着上港隊波衫比賽，係一件好光榮嘅事。」「樂仔」又表示今場一定會竭盡全力，嘗試爭取好表現，希望向主教練莊恩安達臣證明自己能力。

左閘林樂勤（Jordan）日前有份出戰對國際邁亞密表演賽，但僅踢了半場，相隔3日後再踢省港盃，他認為對體能影響不大，自己會力爭連續兩屆作客取得入球。港隊首回合贏2比0，雖然有兩球領先優勢，但Jordan強調絕對未夠穩陣：「始終廣東隊主場有番咁上下威力，有咁多球迷支持，佢哋一定踢得醒神啲，仲有球證因素，唔可以話贏梗，但應該同上場係兩個古仔嚟。」

莊恩安達臣：希望球證公平執法 昨日有份出席賽前記招的港隊主教練莊恩安達臣，表示今場會繼續逼搶踢法，又希望球證能夠客觀、公平地執法。而中場陳肇鈞指球隊雖只得1日時間備戰，但有信心次回合能延續好表現：「陣中大部分都係亞運班底球員，再加幾個我呢啲有經驗球員，首回合已經反映到唔需要太多時間磨合默契，活力、體能超出預期。」

至於廣東隊主教練周穗安，則承認球隊上場發揮的確未如理想，直言落敗並不奇怪：「兩隊狀態好唔同，廣東隊目前仲處於冬訓準備期，缺乏高質量熱身賽，明顯未適應比賽節奏，整體速率、把握力都唔及港隊。」周穗安希望今場返到主場，球員能夠盡快調整，並提到越秀山的看台座位比旺角大球場更多，相信屆時氣氛將更熱烈，盼能為球迷送上一場更精彩刺激的比賽。

港隊中場 陳肇鈞 港隊前鋒 潘沛軒（紅衫）