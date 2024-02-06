奇連士文：預咗加時射12碼

亞洲盃4強戰即將展開競逐，約旦同南韓於4強再相遇，賽前南韓主帥「奇哥」奇連士文出席記招時，就呼籲球員要再為加時及互射12碼做好準備，至於「太極虎」中場黃仁範就形容能夠在壓力比賽，是一種榮幸。

奇連士文對這場4強戰表示期待：「我哋同約旦喺分組賽已經係對手，今次再喺4強碰頭，證明我哋嗰組嘅實力係好強，南韓已經行到嚟呢個階段，我哋希望可以進一步打入決賽，現時氣氛正面，士氣高昂，隨時準備應付今場硬仗。」

南韓踏入淘汰賽後遇到連場硬仗，16強面對沙特阿拉伯及8強鬥澳洲，都先後同對手鬥足120分鐘，執教經驗豐富的奇連士文，就呼籲球員要為任何情況做好準備：「我想球隊放鬆心情，摒除唔重要嘅雜念，呢班球員有豐富經驗，戰意十足心態正面，佢哋要有心理準備要同對手鬥足120分鐘，甚至互射12碼，希望佢哋戰鬥到底。」

黃仁範：壓力大係一種榮幸 陪同奇連士文出席記招的黃仁範就表示：「壓力喺任何比賽都會有，喺壓力下比賽，係職業球員嘅一種榮幸，係得我哋先有資格去經驗嘅一種體驗，比賽日我哋會享受呢種壓力，希望向理想嘅成績更進一步。」主力中堅金玟哉今場停賽，黃仁範就認為對球隊影響不大：「金玟哉雖然停賽，但呢場比賽唔只係關乎佢一位，我哋仲有好多球員已經準備就緒。」■記者林卓臻卡塔爾多哈直擊