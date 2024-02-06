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卓林普今季第４冠落袋
「準神」卓林普（圖）保持強勢，周日在德國桌球大師賽決賽以10比5輕取中國新星斯佳輝，第3度在這項賽事封王，並取得他今季第4項錦標。值得一提，這位英格蘭球手之前已袋走15萬鎊的額外獎金，隨着成功揚威德國，卓林普再多8萬鎊（約78.8萬港元）獎金進帳，可以提早「過肥年」。
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