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盧善恩伊朗羽賽首奪錦標
羽毛球港將盧善恩在伊朗國際挑戰賽表現出色，周日她在決賽以21比14、21比12，擊敗前世界羽聯青年組女單「世一」的印度球手美亞奪冠，迎來生涯首個世界羽聯國際挑戰賽女單冠軍寶座，為自己送上難忘的生日賀禮。
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