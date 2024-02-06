洛雅怡ILCA6型帆船力戰奪金

由中國香港帆船運動總會主辦、香港遊艇會協辦的「新鴻基公司香港帆船賽周」（下稱帆船賽周） 暨第二屆「29er亞洲帆船錦標賽」（下稱亞錦賽）於周日圓滿結束。

麥曉彤Polson亞錦賽稱后 逾270位來自10個國家及地區，包括澳洲、中國內地、加拿大、愛爾蘭、中國香港、日本、中國澳門、新加坡、泰國及美國等地的青年帆手。其中港隊帆船運動員高文思，以及杭州亞運銀牌得主洛雅怡出戰ILCA 6型帆船級別賽事，在4日比賽中，兩位港將與代表新加坡的Isaac Goh一直角力，連日來都穩佔三甲位置。最終洛雅怡力壓Isaac Goh奪得金牌，高文思則收穫一席第3。賽後兩位港將均表示她們出戰歐洲帆船錦標賽在即，會視今次帆船賽周為預習，並以爭取奧運入場券為今年首要目標。

另外，焦點運動員港將Emily Polson及麥曉彤在29er亞錦賽完成首日4場賽事後位列第1，及後3日賽事一直以領先姿態完成每場賽事，氣勢如虹。最終，累計4日共14場賽事，Emily Polson及麥曉彤大熱稱后。