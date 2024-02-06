英華重奪精英賽冠軍 MVP蔡浩東：感謝隊友齊上齊落

蔡浩東

英華書院和拔萃男書院周日於全港學界籃球精英賽決賽合演經典對決，最終英華憑蔡浩東狂轟29分，以91比64力挫男拔，繼2016至17年精英賽後重奪冠軍寶座。

笑言「首次有女生為他尖叫」 兩支傳統「籃球名校」首節兩隊鬥得難分難解，戰成25比25平手。其後英華愈打愈順，拉開至42比35完半場。換邊後英華控衞蔡浩東大爆發，第3節個人連取12分，決勝節此子手感保持火燙，再取10分及交出2次助攻，精彩表現贏得全場掌聲及高呼「MVP」，最終英華以91比64大勝，重登精英賽冠軍寶座。

憑藉29分、6籃板及5助攻全能表現，蔡浩東獲選為今屆最有價值球員（MVP），他害羞地說首次嘗到全場為他歡呼，以及女生為他尖叫的滋味，又不忘感謝隊友和他「齊上齊落」：「之前我主要送上助攻，但其實籃球是團隊運動，無論做主角還是配角，我都不介意。」

女子組方面，協恩中學以50比35擊敗林大輝中學，實現9連霸，奪得10分、16籃板及3封阻的姚采芸賽後被選為最有價值球員。■圖/文：余樂詩