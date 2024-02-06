「雙黃配」力戰反勝助港隊護級

香港網球年輕球手黃澤林（Coleman）及黃俊鏗（Kevin）周日在台維斯盃雙打賽成功逆轉，協助港隊總場次以3比1擊敗津巴布韋，在世界第二組護級成功。

3比1挫津巴布韋留「世二組」 「雙黄組合」對陣津巴布韋的Benjamin Lock和Courtney Lock時，首盤一度以2比4落後，但其後展開反擊並連續贏10局，最終以6比4、6比0獲勝。儘管陳珏汛隨後在單打賽中以7比6、4比6、4比6負於Benedict Badza，但港隊仍以總成績3比1勝出，並保持在台維斯盃「世二組」的位置。

賽後Coleman對隊友表示感謝：「Kevin幫了我很多……因為他在雙打方面的表現非常出色。隊友和教練也給予了很大的支持，所以能留在世界組第二組我感到非常開心。」

同時，「雙黄」都認為球迷支持是勝利的關鍵，其中黃俊鏗表示：「今天的觀眾特別熱烈，比昨天還要熱情，而且聲音更大。即使我們落後，他們也持續為我們加油，那股力量對我們來說是很大的幫助。」