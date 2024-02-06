on.cc東網直播 港台電視32晚10時30分播映 藍軍搶王座綠軍保生機 香港東方滿貫G4豁出去！

香港東方 梁嘉顯

香港男子甲一籃球聯賽總決賽Game 4大戰今晚再於修頓場館舉行，香港東方上場落後14分下逆轉滿貫，系列賽連贏兩場領先2比1，休息5日再演激戰，「藍軍」只要贏波即可登上甲一聯賽王座，另邊廂「綠軍」為保爭標希望，則非勝不可，因此雙方必定「豁出去」埋身肉搏，球迷萬勿錯過。（on.cc東網周二晚7時30分直播；港台電視32晚10時30分播映）

滿貫上場一改慢熱問題，甫開戰即由中鋒蓋帝斯率隊搶攻，大幅領先23比9，不過香港東方再次發揮超強韌力，第2、3、4節得分均比滿貫多，最終東方以77比73反勝有蓋帝斯轟41分的滿貫。數據方面，基拔全場取24分7籃板，中鋒麥洛連亦有17分14籃板進帳。值得一提的是，滿貫主力之一蔡再懃於第2節撞至倒地後疑似右膝受傷，今場能否趕及復元將左右大局。

基拔復出後愈打愈順 今季因傷缺席整個常規賽的基拔要到季後賽4強Game 3才正式復出，隨着4場大戰之後，其表現亦逐步提升，為東方帶來正面影響。這位克羅地亞澳洲混血兒大讚隊友雖然年輕，但心態相當成熟：「有部分人才第一次打這樣的大賽，但當我們落後時，他們都不會怯場，逐球逐球打好，奮戰到最後一刻。我們贏過他們，所以大家都抱有信心，整場不放棄，這就是勝利關鍵。」

「籃底霸王」蓋帝斯Game 3豪取41分12籃板，三分球亦7射3中，為東方防線帶來極大威脅，基拔亦承認對方很難應付：「CJ（蓋帝斯）一開波就來勢洶洶，他很早進入狀態，加上身形高大，好難阻止他。今場一定要減少他的進攻籃板，不能放他輕鬆出手。我知道我們可以做得更好，今場要贏的話就要交出更佳表現！」基拔鼓勵隊友乘勝追擊：「球隊很多傷兵，而我亦只歸隊個多星期，希望大家一人走多步，一起爭勝。」

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