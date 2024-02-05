何詩蓓：碧咸同我講加油！

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨日亦有到香港大球場，欣賞香港足球隊對國際邁亞密的賽事，更與「萬人迷」碧咸近距離接觸兼自拍，「咸爺」亦祝福Siobhan奧運之旅，令Siobhan相當開心。

第一次入場睇足球 何詩蓓將於本月出戰長池游泳世錦賽，目前正留港備戰的她周日抽空前來大球場觀戰，她表示心情相當興奮：「好期待睇足球比賽，今次係我第一次現場睇波，游水比賽好少有咁多觀眾入場，今次咁多香港人支持，覺得好熱鬧。我亦知道香港隊過去幾個月有好好成績，希望佢哋可以踢場好波。其實運動員知道咩係對自己最好，如果美斯落場會係意外收穫。」

Siobhan是日和歌手鄧紫棋一起落球場，與國際邁亞密班主之一碧咸交流，她透露：「冇諗過可以落場咁近距離見到佢，佢知道我就快去奧運，介紹咗間喺巴黎嘅餐廳叫我去，仲叫我加油添！」

何詩蓓去年世錦賽於100米自由泳奪香港史上「第一銀」，今屆她將力求突破，力爭個人首個長池世錦賽冠軍。