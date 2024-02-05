3萬8球迷入場邁亞密挫香港隊 美斯阿蘇齋坐遭噓爆

萬眾矚目，由香港隊鬥國際邁亞密的表演賽，昨於香港大球場正式上演，國際邁亞密在38,323名球迷見證下，仍以4比1擊敗香港隊。然而，本地球迷期待已久的美斯和蘇亞雷斯未有落場，令人大失所望，部分入場Fans更高呼「回水」。■圖、文：余樂詩、李浚湣、鄧文滔

港隊派出葉鴻輝把關，米基爾和馬高斯負責派牌，艾華頓、安尼亞和明加索夫組成前線三叉戟；邁亞密方面，美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴及布斯基斯4位焦點球員全數列為後備，其中美斯只穿普通運動鞋到後備席。

部分球迷不滿大叫「回水」 港隊開賽8分鐘幾乎取得入球，米基爾主射罰球中楣彈出，其後耶迪連右路傳中，辛特蘭起腳高出。戰至上半場末段，邁亞密安排包括「阿蘇」等後備球員熱身，但未見美斯，全場球迷立刻高呼「Messi」。40分鐘，羅拔泰萊左路推大位起腳，葉鴻輝欲救無從，邁亞密取得領先。3分鐘後，艾華頓左路傳中，安尼亞把握對方解圍不遠，射成1比1完半場。

港隊換邊後調入保利臣、恩查和伊巴謙等多名球員，但邁亞密到50分鐘，就憑辛特蘭接應傳中射入，再度領先。6分鐘後，邁亞密1次美妙組織，李安納度甘賓拿射成3比1。邁亞密到62分鐘調入布斯基斯和佐迪艾巴，令現場氣氛更見到高漲。85分鐘，西拿錦上添花，最後邁亞密贏4比1完場。

港府或按協議條款扣減贊助 由於美斯、蘇亞雷斯都沒有上陣，球迷賽後失望噓爆，高呼「回水！」、「refund！」。期後港府就事件作出回應，指是次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金。由於美斯未能上陣，令政府和一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，大型體育活動事務委員會會根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。

另邊廂，邁亞密教練馬天奴（圓圖）則指美斯及蘇亞雷斯都有傷在身，跟醫療團隊商議後，得悉若安排他們落場會有加重傷勢的風險，最終在開賽前決定不讓他們上陣︰「美斯肌肉有炎症，而蘇亞雷斯則膝蓋發炎，我哋月尾要出戰美職聯賽，所以先做呢個決定，希望大家原諒我哋。」