逆轉勝澳洲南韓又踢到加時 奇哥老孫：唔介意做「喪屍」

南韓「喪屍足球」衝冠！前晚亞洲盃8強，南韓同澳洲鬥足120分鐘，憑孫興民於加時射入罰球，以2比1氣走「袋鼠軍團」。賽後南韓球迷用「喪屍足球」來形容「太極虎」表現，對此，主教練奇連士文同功臣孫興民異口同聲表示不介意，「老孫」更指這些艱難勝仗，只會令球隊更團結。

今場大戰澳洲先聲奪人，由前鋒奇治葛雲在上半場尾段先開紀錄，換邊後南韓瘋狂反撲，即使比澳洲少兩日休息，依然不惜氣力瘋狂衝擊「袋鼠軍團」防線，終於在補時由孫興民博得12碼，黃喜燦操刀扳平，法定時間踢成1比1，繼16強互射12碼淘汰沙特阿拉伯後，再次要加時分勝負。幸好今仗不用上演「極刑大戰」，憑「老孫」一腳靚絕罰球，最終南韓以2比1力克澳洲，再次死裏逃生。

8強戰終場哨聲響起時，在南韓當地已是深夜時份，除了現場「韓粉」，仍有不少球迷捱夜觀看直播，見證國家隊驚人韌力和打不死的精神，令他們以「喪屍足球」來形容國家隊。

主帥「奇哥」於賽後就被問到對這個稱號的看法，他笑笑口回應道：「我唔介意，南韓超過60年冇捧起過亞洲盃冠軍，國民對球隊有好大期望，呢種諗法可能影響到球隊上半場表現，但失波之後我哋已經冇退路，惟有加快比賽節奏同製造機會，從南韓球員嘅眼神中，可以見到佢哋渴望踢出令國民感到驕傲嘅表現。」

贏得辛苦令球隊更團結 至於獲選今場最佳球員的「老孫」，就認為外界的評價並不重要，最重要是成績︰「最緊要係攞到理想嘅賽果，外界點睇係次要，要踢足120分鐘，過程好痛苦好唔容易，但球隊今場顯示出鬥志，呢場波只會令到大家更團結。」

記者林卓臻卡塔爾多哈直擊

南韓（左）今場不惜氣力，與澳洲去到盡。 孫興民博完12碼又入絕殺罰球，成為贏波功臣。（Getty Images圖片） 奇連士文